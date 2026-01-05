アメリカのトランプ大統領はデンマーク自治領のグリーンランドについて、「絶対に必要だ」と述べ改めて領土獲得に意欲を示しました。【映像】デンマーク首相「併合する権利はない」SNSで強く反発トランプ氏は、これまで、グリーンランドの領有を目指す発言を繰り返してきました。4日のインタビューで、グリーンランドは「ロシアと中国の船に囲まれている」と指摘し、自国防衛の観点から「グリーンランドは絶対に必要だ」と改