ドーンが反発している。この日、全国の市区町村・消防本部向けに、消防アプリ「ＲＥＤ」をリリースすると発表しており、好材料視されている。消防・消防団活動のＤＸ推進を図るアプリとして、発災通知から活動記録・報告までを一元管理することで、消防職団員の迅速かつ的確な活動を支援するという。 出所：MINKABU PRESS