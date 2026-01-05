【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの佐久間大介が『J Movie Magazine Vol.126』（1月5日発売）の表紙に登場している。 ■全身全霊を懸け続ける佐久間大介の言葉に注目！ 表紙・巻頭特集は、アニメ映画『白蛇：浮生』（1月30日公開）で主演を務める佐久間大介のプレミアムロンググラビア＆インタビュー。作品に出逢う運命を楽しみ、全身全霊を懸け続ける最強の表現者の言葉は必見だ。 また、『白蛇：浮生