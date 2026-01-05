明日1月6日（火）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」。ゲストは瀬戸朝香、中山秀征、南沙良、出口夏希、一ノ瀬颯、若槻千夏、吉村崇（平成ノブシコブシ）、松井玲奈、津田篤宏（ダイアン）、中川安奈、小宮浩信（三四郎）、福田麻貴（3時のヒロイン）、丹生明里、鈴木奈々。今年4月に25周年を迎える当番組。今回の新春4時間スペシャルで、新たに番組に加わる“新レギュラーメンバー”をサプライズで発表。“新