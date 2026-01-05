全国銀行協会の会合に出席した（左から）片山財務相兼金融相、同協会の半沢淳一会長、日銀の植田総裁＝5日午前、東京都千代田区片山さつき財務相兼金融担当相は5日、東京都内で開かれた全国銀行協会の会合であいさつし「成長型経済に移行する正念場。（高市政権の経済政策）サナエノミクスが開花しなければならない年だ」と強調した。「移行できるかは金融が担っている」とも述べ、金融業界が重要との認識を示した。片山氏は米