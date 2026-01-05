ミラノ・コルティナ冬季五輪公式記念コインの金貨硬貨輸入販売の泰星コイン（東京）は5日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の公式記念コインの予約販売を、13日から全国の提携金融機関で開始すると発表した。大会のメダルも手がけたイタリアの国立造幣局が鋳造。売り上げの一部は日本選手の強化費に充てられる。聖火や大会エンブレムをあしらった250枚限定の50ユーロ（約9200円）金貨が132万円、550枚限定の20ユーロ金貨が33万円。