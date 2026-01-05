2026年の年頭にあたり、SCSK 代表取締役 執行役員 社長 當麻隆昭氏は年頭所感として、以下を発表した。皆さん、新年あけましておめでとうございます。昨年は世界、日本、そして当社グループにとって、まさに「変革と挑戦の年」でした。社会的にも、経済的にも、変化と多様性の兆しに満ちた一年だったと感じています。社会・経済情勢はかつてないスピードで変化を続けており、我々個人としても、企業としても、これらの変化への的確