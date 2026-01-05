セブン‐イレブン・ジャパンは1月7日〜11日の5日間限定で、全国のセブン‐イレブンにて中華まん全品を20円引きで提供する。中華まん20円引き冬の厳しい寒さが増すこの時期に合わせ、同社は中華まん全品を対象とした20円割引キャンペーンを企画。対象商品は下記の通り。「ふんわり×ごろっと 肉まん」は、通常価格が168.48円のところ、セール価格が146.88円となる。同商品は、小麦粉の配合を見直し、米粉を加えることでよりふんわり