日本マクドナルドは1月7日より、大人気ホットスイーツ「とろけるホットパイ」の「生チョコクリームパイ」(単品220円〜)と初登場の「塩キャラメルアーモンドパイ」(単品220円〜)を、全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売する。「とろけるホットパイ」「生チョコクリームパイ」は、チョコレートと生クリームを使用した生チョコクリームの甘さとほろ苦さが絶妙なバランスのホットパイ。ココアパウダーを練り込んだサクサクのパイ