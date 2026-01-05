2026年の年頭にあたり、インターネットイニシアティブ 代表取締役 社長執行役員 谷脇康彦氏は年頭所感として、以下を発表した。新年明けましておめでとうございます。60億人---インターネットは、世界の約7割もの人々に使われるようになり、まさに社会インフラとなりました。インターネット革命によって私たちは距離と時間の制約から解放され、もはやインターネットのない時代があったとは考えられません。そして今、ネットワーク