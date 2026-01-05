テレビ朝日の森葉子アナウンサーが５日、同局アナウンサー公式インスタグラムで妊娠を発表した。森アナは２０１０年４月に入社。２０年８月に結婚し、２１年３月時点で妊娠６か月であることが判明した。現在は「ＡＢＥＭＡＭｏｒｎｉｎｇ」などに出演していた。【投稿全文】明けましておめでとうございます。私事ですが・・・今年家族が１人増えます。しばらくお仕事をお休みさせて頂きますが、大切なものが増え活力が増す