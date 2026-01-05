槙野智章新監督が“らしい”初練習2時間公開J2藤枝MYFCは1月5日、藤枝市内で2026年百年構想リーグに向けて始動した。初のJクラブ指揮となる槙野智章新監督は自らが声を張り上げて牽引。初日からミニゲームを含めて約2時間のトレーニングを公開した。1年目のテーマは“変化”で「ぶち壊してもっと良くする」と槙野スタイルで新生・藤枝を作り上げていく。「中でももっと喋って！」「一旦止まったら喋って！」快晴の藤枝で槙野新