レアル・ソシエダに所属する日本代表MF久保建英が、強豪アトレティコ・マドリードとの一戦で輝きを放った。ラ・リーガ第18節が現地時間4日に行われ、レアル・ソシエダは本拠地『レアレ・アレーナ』に公式戦4連勝中のアトレティコ・マドリードを迎えた。右ウイング（WG）で先発出場した久保は1点ビハインドで迎えた55分、ブライス・メンデスからのボールを受けて右サイドへのスペースへ抜け出すと、最後は左足アウトサイドの絶