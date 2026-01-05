ソフトバンクの一部新人選手が５日、福岡・筑後市の「若鷹寮」に入寮した。ドラフト２位の稲川竜汰投手＝九州共立大＝は、ソフトバンクがデザインされたサウナハットを持参。「じっくり、気を引き締めてけがには気をつけて。最終的には新人王を狙えるように」と、サウナに負けない熱投を誓った。同大学で共に４年間を過ごした山口達也元野球部マネジャーが運転するトラックに荷物を積み、筑後にやってきた。「大学の時の思い出