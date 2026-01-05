¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡Ù¡Ê²Ö·¯¡Ë¤ÎÂè1ÏÃ¤¬¡¢4Æü¤è¤êTOKYO MX¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¸¶ºî¼Ô¤ÎÃæ¾òÈæ¼ÓÌé¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯10·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè1ÏÃËÜÊÔ¤ÎºÇ¸å¤ËÄÉÅé¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÎÞ¤¬Î®¤ì¤¿¡×¡ÖÀèÀ¸¤ÎºîÉÊ¤ÏÀÄ½Õ¤ÇÂç¹¥¤­¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Ûµã¤±¤ë¡Ä¥¢¥Ë¥á¤ÇÎ®¤ì¤¿¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡Ùºî¼Ô¤Ø¤ÎÄÉÅé¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡Ù¤Ï¡¢Ì¡²è»ï¡Ø²Ö¤È¤æ¤á¡Ù¤Ç1996¡Á2004Ç¯