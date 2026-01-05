練習を公開した巨人のドラフト1位新人の竹丸＝埼玉県狭山市巨人のドラフト1位新人の竹丸和幸投手（鷺宮製作所）が5日、埼玉県狭山市内の同社グラウンドで練習し「けがをせずに、1軍で一年間しっかり野球をやれるように。それが一番の目標」と新年の抱負を述べた。即戦力と期待される先発候補のサウスポーは、ダッシュやキャッチボールなどで汗を流した。昨季、セ・リーグを独走で制した阪神との開幕3連戦での登板に意欲的で「