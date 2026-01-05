香川県警は、年末年始の交通事故の発生状況を公表しました。発生件数・負傷者数ともに、去年より減少したということです。 香川県警によりますと、県内で12月29日から1月3日までの６日間に発生した交通事故の件数は17件で、去年と比べて３件減少しました。また、負傷者数は19人で、去年より4人少なくなったということです。死亡事故は、去年に続き０件でした。 一方、重傷者が発生した交通事故は、3件（4人）と、去年の2件（2人