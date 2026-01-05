大阪府の吉村洋文知事が５日、大阪・ＡＢＣテレビの特番「大激論！万博のあと、関西どう変わる？〜財界フォーラム２０２６〜」に出演し、２０３０年に開業予定の「大阪ＩＲ（統合型リゾート）」について説明した。昨年行われた「大阪・関西万博」の開催地の横で工事が進められていた「大阪ＩＲ」は、カジノやホテル・劇場が含まれるリゾート開発計画だ。万博が行われた跡地も一部を大阪市が公園として整備予定で、春から万博の