メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋の「ヨドバシカメラ」が2月3日、「サンシャインサカエ」に移転オープンします。 「ヨドバシカメラマルチメディア名古屋松坂屋店」は、2015年にオープンした東海地方唯一の店舗です。 関係者によりますと、2月1日に今の場所での営業を終え、3日に「サンシャインサカエ」で移転オープンします。 サンシャインサカエはアイドルグループ「SKE48」の劇場や観覧