日本時間６日午前０時に１２月の米ＩＳＭ製造業景況指数が発表される。大方の予想は４８．４となっており、前月の４８．２を上回り、３カ月ぶりに上昇するものの、好不況判断の目安となる５０を超えるには至らないとみられている。昨年１２月１５日に１２月の米ニューヨーク連銀製造業景気指数、昨年１２月２３日に１２月の米フィラデルフィア連銀製造業景況指数が発表されており、どちらも予想を下回っていた。１２