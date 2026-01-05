１月５日の中山８Ｒ・中山新春ジャンプＳ（芝、ダート３２００メートル）は、５番人気のコンテナワールド（牡５歳、栗東・中竹和也厩舎、父エピファネイア）が、スタートから先手を奪い最後までしぶとさを発揮して逃げ切りＶ。オープン初勝利を決めた。勝ちタイムは３分３５秒７（良）。単勝１・５倍の断然人気に支持されたディナースタ（高田潤騎手）に２馬身半差をつける会心の勝利に井上敏樹騎手は「前回がリズムが良くない