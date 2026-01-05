◆全日本バレーボール高校選手権▽女子１回戦旭川実２―０敬愛学園（５日・東京体育館）春高バレー（全日本バレーボール高校選手権）が５日、東京体育館で開幕し、２年ぶり３３回目出場の旭川実は敬愛学園（千葉）を２―０のストレートで下し、２回戦へ駒を進めた。追い込まれても、攻める気持ちは持ち続けていた。第１セット、２１―２４と先にセットポイントを握られたが、ここから５連続ポイントで一気に第１セットを奪