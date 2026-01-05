お笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑（39）が5日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。そのおいしさに衝撃を受けたグルメを明かした。同番組で、年末年始のエピソードを披露したレギュラー陣。年明け早々、家族で静岡県の伊豆・下田を訪れたという澤部は「年始の最初に口に入れるものは下田の海鮮。おいしいお魚をたらふく食べようと決めてて」と回想。特番収録での豪華なケータリングにも手を付け