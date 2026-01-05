元「アイドリング！！！」でタレントの横山ルリカ（34）が5日までに自身のインスタグラムを更新。赤の古典柄の振り袖姿を投稿した。自身のインスタグラムで「丙午の年ということで、振袖は赤の古典柄」と題してつづり始めた。「どこかに干支の馬を入れたいとスタイリストさんにリクエスト。馬モチーフの和装アイテムがなかなか無い中、馬の帯留を見つけてくださいました。とっても素敵な振袖、着付け、ありがとうございまし