新年を迎え、国の特別天然記念物タンチョウが生息する北海道鶴居村には多くの見学者が訪れている。大規模給餌場の一つ「鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ」には、３日は１００羽ほどが飛来し、くちばしを上に向けて鳴き合いをする姿が見られた。帰省した人や観光客らが訪れ、「鶴は縁起がいい」「迫力がある」と見入っていた。タンチョウは保護活動が進み、昨年１月の調査では道内で過去最多の１９２７羽が確認されている