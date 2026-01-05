高市総理は5日、年頭の記者会見を開き、税の控除と給付を組み合わせた「給付付き税額控除」をめぐり、制度設計を議論する「国民会議」を、今月、立ち上げると表明しました。高市総理「野党の皆様にも参加を呼びかけ、今月、国民会議を立ち上げます。給付付き税額控除の制度設計を含め、社会保障と税の一体改革について、与野党の垣根を越え、有識者の英知も集めて議論し、結論を得ていきたいと思います」高市総理は「税・社会保険