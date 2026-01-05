レーカーズの八村塁（NBAE提供・ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAは4日、第11週が終了し、西カンファレンスで八村塁のレーカーズは2連勝で22勝11敗とし3位に浮上した。昨季王者サンダーは30勝6敗で首位を維持。25勝10敗のスパーズが2位で続く。東カンファレンスはピストンズが26勝9敗でトップを守り、ニックスが2位、セルティックスが3位で追う。