女優の高橋恵子（70）が5日、都内でプロデュースを務めた映画「安楽死特区」（監督高橋伴明）の完成披露上映会に出席した。上映会には主演の毎熊克哉（38）らが登壇。不在となった夫の高橋監督について「本来であれば監督が登壇するんですけど、脳梗塞で入院しています」と公表。「軽い脳梗塞ですが、回復に向けて入院しております」と明かした。映画は安楽死法案が可決された近未来が舞台。毎熊演じる主人公は安楽死に反