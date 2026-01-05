毎熊克哉（38）の主演映画「安楽死特区」（23日公開）完成披露試写会が5日、東京・ユーロライブで行われた。この日、高橋伴明監督（76）は登壇しなかったが、プロデューサーを務めた妻の高橋惠子（70）が「本来なら、登壇するはずですけど、なんと脳梗塞で今、入院しています。軽い脳梗塞で、回復に向けてやっております」と、夫の同監督が脳梗塞で倒れたと明かした。高橋は「（舞台あいさつには）立てないけれども、くれぐれもよ