【第18話】 1月4日 公開 （C）まるよのかもめ／白泉社 【拡大画像へ】 白泉社は1月4日、まるよのかもめ氏によるマンガ「ドカ食いダイスキ！もちづきさん」第18話をヤングアニマルWebにて公開した。 本作はおっとりOLのもちづきさんこと望月美琴がガッツリ・コッテリ・山盛りの食べ物をひたすらに食す限界突破の禁断グルメギャグ。第18話では、正月太りの原因を考えるもちづきさん。しかし