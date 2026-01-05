ユニクロが毎週発行している、折込チラシとデジタルチラシ。2026年1月3日から8日までの期間は、新年祭を開催中。年末祭に引き続き、インナー、トップス、アウターまで、人気の冬服が今だけの特別価格でゲットできます。冬服をお得に買えるラストチャンスかも？●メリノリブタートルネックセーター（期間限定価格1990円）極細メリノウール100％でやわらかくなめらかな着心地でありながら、自宅で簡単お手入れが叶うマシンウォッシャ