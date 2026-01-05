トーメンデバイスが反発している。この日、米国に新たな子会社「トーメンデバイス・アメリカ」を設立したと発表した。米国市場における車載ビジネスの強化と顧客サポート体制の充実を図るのが目的で、車載ビジネスを牽引役とする業績拡大への期待から買われているようだ。なお、同件による２６年３月期業績への影響は軽微としている。 出所：MINKABU PRESS