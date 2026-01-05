（台北中央社）国防部（国防省）は5日、同日午前6時までの24時間に中国の軍用機延べ3機、軍艦8隻、公船1隻が台湾海峡周辺で活動しているのを確認したと発表した。軍用機はいずれも台湾海峡の暗黙のライン「中間線」やその延長線を越え、台湾南西の空域に進入した。同部は併せて、中国の気球2機を確認したと発表した。1機目は4日午前8時10分に北部・基隆の北西55カイリ（約102キロ）、高度1万8千フィート（約5500メートル）で、2機