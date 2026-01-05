画期的な頭脳プレーが話題だ。現地１月３日に開催されたラ・リーガ第18節で、首位のバルセロナが５位のエスパニョールと敵地で対戦。86分にダニ・オルモが均衡を破ると、直後の90分にロベルト・レバンドフスキが追加点を挙げ、２−０で快勝した。大きな注目を集めているのは、20分のシーンだ。速攻からロベルト・フェルナンデスに抜け出されるも、守護神のジョアン・ガルシアがセーブ。ただ、ボールがこぼれて再びピンチを迎