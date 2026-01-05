5日15時現在の日経平均株価は前営業日比1675.92円（3.33％）高の5万2015.40円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1030、値下がりは527、変わらずは42と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を434.53円押し上げている。次いで東エレク が272.75円、ＳＢＧ が221.41円、ファストリ が43.32円、ファナック が41.95円と続く。 マイナス寄与度