5日の外国為替市場のドル円相場は午後3時時点で1ドル＝157円19銭前後と、前週末午後5時時点に比べ33銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝183円67銭前後と40銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース