ベネズエラの暫定大統領を務めるロドリゲス氏は4日、アメリカ政府と協力する姿勢を示しました。ロドリゲス氏は4日、「ベネズエラから世界とアメリカに向けたメッセージ」と題する声明をSNSで公開しました。その中でロドリゲス氏は、トランプ大統領に対し「我々は戦争ではなく平和と対話に値する」と呼びかけた上で、アメリカ政府に対し、国際法の下、共通の発展に向け協力する姿勢を示しました。これに先立ち、アメリカのトランプ