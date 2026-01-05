俳優の竹内涼真（32）が5日、都内で行われたテレビ朝日系連続ドラマ『再会〜Silent Truth〜』（13日スタート／毎週火曜後9：00）制作発表記者会見に登場した。ドラマの内容にちなみ、自身の“初恋”を明かした。【集合ショット】華やかすぎる⋯！和装姿で登場した竹内涼真＆井上真央ら豪華出演陣本作は、人気作家・横関大氏が上梓した第56回江戸川乱歩賞受賞作『再会』を連続ドラマ化。ある事件で使用された拳銃を小学