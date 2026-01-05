正月休みが明けた５日、企業や官公庁は「仕事始め」を迎えた。物価高騰が長引く中、会社員らは賃上げや商売繁盛を祈願し、災害に見舞われた自治体は復興に向けて決意を新たにした。商売繁盛の御利益で知られる東京都千代田区の神田明神は、朝から多くの人たちでにぎわった。物流関連会社に勤める神奈川県厚木市の男性（４７）は、同僚約１０人と参拝。「近年は燃料費などのコストがかさんでいる。賃金アップに期待したい」。