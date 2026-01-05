歌舞伎俳優・中村勘九郎（44）の妻で女優の前田愛（42）が5日、自身のインスタグラムを更新。近影を披露した。前田は「新年のご挨拶を申し上げます本年もよろしくお願いいたします」とつづり、着物姿の写真を投稿。勘九郎の舞台を告知し「2026年も健康に留意しつつ、努めてまいります皆さまにとって 本年も実り多い一年となりますようにお祈り申し上げます」と結んだ。この投稿にファンは歓喜。「お綺麗ですね