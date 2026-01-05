香港にある回転ずしの「スシロー」で購入できる漫画「ちいかわ」の限定グッズ＝2日（共同）【香港共同】香港にある回転ずしの「スシロー」が日本の漫画「ちいかわ」とのコラボイベントを催し人気を集めている。150香港ドル（約3千円）以上の消費で限定のちいかわグッズが購入できる。香港メディアによると、初日の1日には開店待ちの客が午前5時前から並んだ店もあった。イベントは40店舗で1月いっぱい行われる。三つの店舗は、