Photo: 舟津カナ ROOMIE 2025年10月23日掲載の記事より転載 肉や野菜の冷凍。いつもジップロックを使用していましたが、サイズ別にジップロックを買うとコストがかかってしまいます。でも、大きいサイズだけ買うと、小さい食材を入れるときになんだかもったいない。また、肉など生ものに使用する度「捨てるか？再利用するか？」も悩ましかったのですが、コレがすべての悩みを解消してくれま