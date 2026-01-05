2026年の年頭にあたり、日本オラクル 取締役 執行役 社長三澤智光氏は年頭所感として、以下を発表した。新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。2025年は日本オラクル創立40周年を、お客様、パートナーの皆様と盛大に祝うことができました。長年のご支援に心より御礼申し上げます。“AI changes everything”―― AIはすべてを変えます。2025年10月、米国ラスベガスで開催された「Oracle