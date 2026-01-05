2026年1月4日（日）から始まった、新しい大河ドラマ『豊臣兄弟』。「光る君へ」、「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺」と、2年間“文芸大河”が続いたので、“戦国大河”ファンからは「待ってました！」の声があがっていました。そして、三英傑（信長・秀吉・家康）が主人公のドラマは食傷気味なので、“センターの人物”ではなく、周囲の人にスポットライトを当てた物語に期待…という声も。有名な戦国大名・豊臣秀吉を支えた“最高の補