■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）12/29、NYダウ▲249ドル安、48,461ドル2）12/30、NYダウ▲94ドル安、48,367ドル3）12/31、NYダウ▲303ドル安、48,063ドル4）1/2、NYダウ+319ドル高、48,382ドル【前回は】相場展望12月29日号米国株: 年末特有の化粧買い・薄商いが目立つ、AI・半導体は一服か日本株: 年末年始休暇入りの薄商いで12/25には2年ぶりの3兆円割れ●2．米国株：クリスマス・ラリーの5日間でまさかの4連