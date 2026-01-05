女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は６日に、第６７話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）トキ（郄石あかり）はヘブン（トミー・バストウ）と婚約。しかし、トキは大きな問題に気づく。家族にヘブンと一緒になることを報告しなければならない。しかし、女中として働くことを認めてもらったとはいえヘブンと結婚すること