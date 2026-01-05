昨季まで巨人の内野守備走塁コーチを務めた古城茂幸氏を父に持つ花巻東（岩手）の古城大翔（だいと）内野手（２年）が５日、花巻市内の同校で取材に応じ、同校ＯＢのスタンフォード大・佐々木麟太郎内野手からのエールを胸に高校ラストイヤーでの飛躍を期した。高校通算２５発を誇る右の長距離砲は、昨年１２月中旬に帰国中の佐々木と対面。「（時間が過ぎるのは）本当に早い。一日一日を無駄にしないで頑張れよ」と、エールを