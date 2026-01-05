１２月３１日、楊柳青古鎮で行われた年越しイベントの会場。（天津＝新華社記者／李然）【新華社天津1月5日】中国天津市の楊柳青古鎮は京杭大運河南運河沿いにあって長い歴史を持ち、特に木版年画で広く知られている。水上輸送の要衝であった天津には南北の商人が集まり、各地の文化が混ざり合った。水運が全盛だった明清時代、繊細な筆致で縁起の良い意味が込められた年画は、運河に沿って全国で販売された。地元の観光開発企