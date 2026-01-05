俳優の瀬戸朝香が、6日放送の日本テレビ系「『ザ！世界仰天ニュース仰天チェンジ＆驚愕出来事の謎に迫る！25年目新春仰天4時間スペシャル』（後7：00〜後10：54）に出演する。【番組カット】番組内で発表！“新レギュラー”登場シーン「私のとっておきの一枚」のコーナーでは、ゲストのレアな写真が登場。瀬戸の幼少期の写真にはスタジオから「かわいい〜！」という歓声が上がる。瀬戸は15歳でスカウトされた時の秘話を語る。