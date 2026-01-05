元NHKアナウンサーの中川安奈が、6日放送の日本テレビ系「『ザ！世界仰天ニュース』仰天チェンジ＆驚愕出来事の謎に迫る！25年目新春仰天4時間スペシャル」（後7：00〜後10：54）に出演する。【番組カット】番組内で発表！“新レギュラー”登場シーン4月に25周年を迎える同番組は、新たに番組に加わる“新レギュラーメンバー”をサプライズで発表。番組内では、“新レギュラー”のヒントもOAの各所で公開する。番組に視聴者